В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 29 февраля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Денвер» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Денвер»

Турнирное положение: «Самородки» улучшили положение в турнирной таблице Западной конференции. «Денвер» поднялся на 3 место, сместив с этой строчки «Лос-Анджелес Клипперс». В 58 матчах «наггетсы» выиграли 39 матчей и проиграли 19 встреч.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Денвер» одержал победу над «Голден Стэйт» (119:103). Вклад в победу действующих чемпионов внёс Никола Йокич, который оформил трипл-дабл: 32 очка, 16 подборов и 16 передач.

Не сыграют: Влатко Чанчар и Хантер Тайсон — у игроков травма, дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: «Денвер» одержал третью победу подряд, чемпионы также смогли переиграть «Портленд» (127:112) и «Вашингтон» (130:110). Выше «Денвера» в турнирной таблице расположились «Миннесота» и «Оклахома».

«Сакраменто»

Турнирное положение: Всего одна неудачная игра сказалась на турнирном положении «Сакраменто». «Короли» потеряли сразу три позиции и расположились на 8 месте в Западной конференции. Калифорнийцы в этом сезоне регулярного чемпионата провели 57 матчей: 33 победы и 24 поражения.

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Последние матчи: «Сакраменто» допустил осечку в игре против «Майами» (110:121). Таким образом прервалась победная серия калифорнийской команды, которая ранее состояла из трёх матчей.

Не сыграют: В лазарете команды с травмой лодыжки находится Александр Везенков.

Состояние команды: До встречи с «Майами» баскетболисты «Сакраменто» смогли выиграть у «Лос-Анджелес Клипперс» (123:107), «Денвера» (102:98) и «Сан-Антонио» (127:122).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Денвер» и «Сакраменто» встречались трижды

«Сакраменто» трижды обыграл «Денвер» (102:98, 135:106, 123:117)

Выигрышная серия «Денвера» составляет три матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. На победу «Сакраменто» — 3.27.

ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

Прогноз: Будет интересная битва двух сильных соперников, как показала практика предыдущих встреч, «Сакраменто» трижды обыграл «Денвер». Мы не исключаем еще одной победы со стороны калифорнийской команды.

Ставка: Победа «Сакраменто» с коэффициентом 3.27.

Прогноз: 240 очков — средний показатель игр с участием «Денвера» и «Сакраменто». Можно рискнуть и сыграть на результативности предстоящего матча.

Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 1.97.