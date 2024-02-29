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    «Сакраменто» в очередной раз размажет чемпиона?

    «Денвер» — «Сакраменто». Ставка (к. 3.27) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 29 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Сакраменто»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Сакраменто». Игра пройдет в Денвере на «Болл Арена» 29 февраля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Денвер» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 29 Февраля 2024 года

    «Денвер»

    Турнирное положение: «Самородки» улучшили положение в турнирной таблице Западной конференции. «Денвер» поднялся на 3 место, сместив с этой строчки «Лос-Анджелес Клипперс». В 58 матчах «наггетсы» выиграли 39 матчей и проиграли 19 встреч.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Денвер» одержал победу над «Голден Стэйт» (119:103). Вклад в победу действующих чемпионов внёс Никола Йокич, который оформил трипл-дабл: 32 очка, 16 подборов и 16 передач.

    Не сыграют: Влатко Чанчар и Хантер Тайсон — у игроков травма, дисквалифицированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Денвер» одержал третью победу подряд, чемпионы также смогли переиграть «Портленд» (127:112) и «Вашингтон» (130:110). Выше «Денвера» в турнирной таблице расположились «Миннесота» и «Оклахома».

    «Сакраменто»

    Турнирное положение: Всего одна неудачная игра сказалась на турнирном положении «Сакраменто». «Короли» потеряли сразу три позиции и расположились на 8 месте в Западной конференции. Калифорнийцы в этом сезоне регулярного чемпионата провели 57 матчей: 33 победы и 24 поражения.

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    Последние матчи: «Сакраменто» допустил осечку в игре против «Майами» (110:121). Таким образом прервалась победная серия калифорнийской команды, которая ранее состояла из трёх матчей.

    Не сыграют: В лазарете команды с травмой лодыжки находится Александр Везенков.

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    Состояние команды: До встречи с «Майами» баскетболисты «Сакраменто» смогли выиграть у «Лос-Анджелес Клипперс» (123:107), «Денвера» (102:98) и «Сан-Антонио» (127:122).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Денвер» и «Сакраменто» встречались трижды

    • «Сакраменто» трижды обыграл «Денвер» (102:98, 135:106, 123:117)

    • Выигрышная серия «Денвера» составляет три матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Денвер» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. На победу «Сакраменто» — 3.27.

    ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.97.

    Прогноз: Будет интересная битва двух сильных соперников, как показала практика предыдущих встреч, «Сакраменто» трижды обыграл «Денвер». Мы не исключаем еще одной победы со стороны калифорнийской команды.

    Ставка: Победа «Сакраменто» с коэффициентом 3.27.

    Прогноз: 240 очков — средний показатель игр с участием «Денвера» и «Сакраменто». Можно рискнуть и сыграть на результативности предстоящего матча.

    Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 1.97.

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