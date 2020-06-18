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    Денисов покинул «Ротор»

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    Защитник Виталий Денисов покинул «Ротор», сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

    Виталий Денисов
    Виталий Денисов

    33-летний защитник присоединился к команде зимой и провел за нее 2 матча.

    «Мы благодарим Виталия за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «Ротора».

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