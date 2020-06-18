Денисов покинул «Ротор»

Виталий Денисов
ФК «Ротор»
33-летний защитник присоединился к команде зимой и провел за нее 2 матча.
«Мы благодарим Виталия за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «Ротора».
Виталий Денисов покидает «Ротор»— CК «Ротор» (@RotorOfficial) June 18, 2020
Защитник присоединился к сине-голубым в январе этого года и принял участие в двух официальных матчах.
Мы благодарим Виталия за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/V8CRyRgHcG