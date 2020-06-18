Денисов покинул «Ротор»

Защитникпокинул, сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

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33-летний защитник присоединился к команде зимой и провел за нее 2 матча.

«Мы благодарим Виталия за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «Ротора».

Виталий Денисов покидает «Ротор»

Защитник присоединился к сине-голубым в январе этого года и принял участие в двух официальных матчах.

Мы благодарим Виталия за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/V8CRyRgHcG — CК «Ротор» (@RotorOfficial) June 18, 2020

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