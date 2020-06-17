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    «Ростов» ушел на двухнедельный карантин. В клубе шесть подозрений на коронавирус

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    Пресс-служба «Ростова» опубликовала сообщение, в котором говорится о том, что команда ушла на 14-дневный карантин. В клубе есть 6 подозрений на коронавирус.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «В рамках подготовки к матчу 23-го тура РПЛ "Сочи" — "Ростов" и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора футболисты, тренерский штаб и персонал нашей команды проходят регулярные тесты на COVID-19.

    Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК "Ростов" — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.

    Приоритетом футбольного клуба "Ростов" является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований. Поэтому клуб незамедлительно поставил в известность руководство профильных ведомств, РФС и РПЛ, а также принял все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, рекомендованные Роспотребнадзором», — пишет пресс-служба «сельмашей». 0

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