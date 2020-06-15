Зидан: Могли выиграть со счетом 3:0, но немного расслабились во втором тайме

Главный тренер мадридского «Реала»прокомментировал победу в матче 28-го тура чемпионата Испании с(3:1).

«Вторая половина встречи далась нам тяжело. Возможно, оказались не готовы физически. Но у нас есть три очка, что очень важно.

Могли выиграть встречу со счетом 3:0, потому что первая часть была хороша во всем, но, возможно, во втором тайме мы немного расслабились.

Нам необходимо было произвести замены. Во-первых, Карвахаль вывихнул лодыжку, далее Рамос почувствовал дискомфорт, а Азар давно не играл.

Но не думаю, что именно эти замены повлияли на ход встречи», — приводит слова Зидана Marca.

После этой игры «Реал» набрал 59 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице примеры. В следующем туре «Реал» дома сыграет против «Валенсии». 0