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    Зидан: Могли выиграть со счетом 3:0, но немного расслабились во втором тайме

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    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (3:1).

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Вторая половина встречи далась нам тяжело. Возможно, оказались не готовы физически. Но у нас есть три очка, что очень важно.

    Могли выиграть встречу со счетом 3:0, потому что первая часть была хороша во всем, но, возможно, во втором тайме мы немного расслабились.

    Нам необходимо было произвести замены. Во-первых, Карвахаль вывихнул лодыжку, далее Рамос почувствовал дискомфорт, а Азар давно не играл.

    Но не думаю, что именно эти замены повлияли на ход встречи», — приводит слова Зидана Marca.

    После этой игры «Реал» набрал 59 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице примеры. В следующем туре «Реал» дома сыграет против «Валенсии». 0

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