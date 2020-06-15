4-кратный чемпион Германии объявит себя банкротом

, выступающий в третьем дивизионе чемпионата Германии, может пройти процедуру банкротства в связи со сменой владельца, сообщает Kicker.

4-кратный чемпион Германии планирует подать соответствующее заявление в окружной суд Кайзерслаутерна в течение следующих нескольких дней.

Отмечается, что клуб не смог договориться с тремя главными кредиторами, которым он должен около 15 миллионов евро. Общий долг «чертей» составляет 20 миллионов.

Однако, заявление о признании клуба банкротом может быть отозвано в любой момент, при условии, что клуб все-таки придет к соглашению с кредиторами или же сменит владельца.

Ранее, чтобы смягчить последствия кризиса вызванного коронавирусом, Федерация футбола Германии отменила пункт о вычете 9 очков у клуба, проходящего процедуру банкротства, так что это предотвратит возможный вылет «Кайзерслаутерна» в региональную лигу. 0