4-кратный чемпион Германии объявит себя банкротом
globallookpress.com
4-кратный чемпион Германии планирует подать соответствующее заявление в окружной суд Кайзерслаутерна в течение следующих нескольких дней.
Отмечается, что клуб не смог договориться с тремя главными кредиторами, которым он должен около 15 миллионов евро. Общий долг «чертей» составляет 20 миллионов.
Однако, заявление о признании клуба банкротом может быть отозвано в любой момент, при условии, что клуб все-таки придет к соглашению с кредиторами или же сменит владельца.
Ранее, чтобы смягчить последствия кризиса вызванного коронавирусом, Федерация футбола Германии отменила пункт о вычете 9 очков у клуба, проходящего процедуру банкротства, так что это предотвратит возможный вылет «Кайзерслаутерна» в региональную лигу. 0