«Эспаньол» выиграл у «Алавеса»

одержал победу надв домашнем матче 28-го тура испанской Примеры.

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Встреча, которая прошла на стадионе «Корнелья-Эль Прат», завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Бернардо Эспиноса и У Лэй.

Гости с 19-й минуты играли в меньшинстве, так как Фернандо Пачеко получил прямую красную карточку.

Примера. 28-й тур «Эспаньол» — «Алавес» — 2:0 (1:0) Голы: Эспиноса, 45+3 (1:0). У Лэй, 47 (2:0)«Эспаньол»: Ойер Оласабаль, Кабрера, Вила, Хави Лопес, Эспиноса, Давид Лопес (Итурраспе, 85), Рока, Мелендо (Варгас, 78), У Лэй (Рауль де Томас, 51), Эмбарба (Дардер, 52), Кальери (Феррейра, 86)«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли (Томас Пина, 56), Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия, Фейса (Риоха, 55), Камараса (Сайнс, 82), Алейш Видаль (Понс, 46), Мендес (Роберто, 21), БеркПредупреждения: Эмбарба, 4. У Лэй, 26. Лагуардия, 52. Риоха, 65. Рауль де Томас, 73. Берк, 78. Кальери, 85Удаление: Пачеко, 19

В турнирной таблице Примеры «Эспаньол» занимает 20-е место (23 очка), а «Алавес» — 14-е (32 очка). 0