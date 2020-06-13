ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лого и мяч Евро-2020Евро-2020 не стартовал 12 июня, но это наш луч надежды в непростое время
  • 16:43
    • Зидан: Азар и Асенсио вернулись в строй
  • 15:35
    • Агент Борре: Интерес «Зенита»? Это неправда
  • 15:20
    • «Локомотив» заинтересован в защитнике СПАЛа — СМИ
  • 11:19
    • Глава UFC назвал предполагаемое место проведения боя Нурмагомедов — Гейтжи
  • 07:50
    • «Зенит» может подписать нападающего «Ривер Плейта»
    Все новости спорта

    «Эспаньол» выиграл у «Алавеса»

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Эспаньол Алавес Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Эспаньол» одержал победу над «Алавесом» в домашнем матче 28-го тура испанской Примеры.

    Бернардо Эспиноса
    Бернардо Эспиноса

    Встреча, которая прошла на стадионе «Корнелья-Эль Прат», завершилась со счетом 2:0.

    В составе победителей отличились Бернардо Эспиноса и У Лэй.

    Гости с 19-й минуты играли в меньшинстве, так как Фернандо Пачеко получил прямую красную карточку.

    Примера. 28-й тур
    «Эспаньол» — «Алавес» — 2:0 (1:0)
    Голы: Эспиноса, 45+3 (1:0). У Лэй, 47 (2:0)«Эспаньол»: Ойер Оласабаль, Кабрера, Вила, Хави Лопес, Эспиноса, Давид Лопес (Итурраспе, 85), Рока, Мелендо (Варгас, 78), У Лэй (Рауль де Томас, 51), Эмбарба (Дардер, 52), Кальери (Феррейра, 86)«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли (Томас Пина, 56), Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия, Фейса (Риоха, 55), Камараса (Сайнс, 82), Алейш Видаль (Понс, 46), Мендес (Роберто, 21), БеркПредупреждения: Эмбарба, 4. У Лэй, 26. Лагуардия, 52. Риоха, 65. Рауль де Томас, 73. Берк, 78. Кальери, 85Удаление: Пачеко, 19

    В турнирной таблице Примеры «Эспаньол» занимает 20-е место (23 очка), а «Алавес» — 14-е (32 очка). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Возвращение Ла Лиги. Битва «Большой Двойки», «Эспаньол» в опасности и кудесник Месси
  • 09/06/2020 в 23:45
    •
  • Прогноз
  • «Сельта» — «Вильярреал»
  • 1.74
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится первый матч «Барсы» после паузы?
  • «Мальорка» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Удержит ли «Наполи» путевку в финал Кубка Италии?
  • «Наполи» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Бавария» оформить десятую подряд победу в Бундеслиге?
  • «Бавария» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Доменико Тедеско вернулся к работе Футбол На финишной прямой. Как РПЛ готовится к возобновлению сезонаИзучаем, как и насколько продвинулась РПЛ в подготовке возобновления чемпионата России 11/06/2020 в 21:441
  • 16:56
    • Один из лидеров донецкого «Шахтера» выбыл на полгода
  • 16:26
    • Видаль: У нас прекрасные отношения с Конте
  • 16:07
    • «Рома» готова обменять Мхитаряна на талантливого форварда
    Фрэнк Лэмпард Футбол Гонка за золото только началась, а «Челси» уже был лучше остальных. О матче с «Ливерпулем» в 2005-мОб игре синих на «Энфилде», в которой они не оставили шансов хозяевам 11/06/2020 в 19:101
  • Экспресс дня

  • Победит ли «Реал» после рестарта Ла Лиги?
  • 3.03
    •
  • 17:06
    • «Эспаньол» выиграл у «Алавеса»
  • 15:51
    • Николич: «Локомотив» хочет играть в Лиге чемпионов
  • 15:06
    • Иммобиле согласился продлить контракт с «Лацио»
    Финал ЛЧ может пройти в Лиссабоне Футбол Еврокубковая путаница. Лиссабон лидирует в борьбе за «Финал восьми» Лиги чемпионовУЕФА планирует перенести финал из Стамбула, где он должен был состояться 30 мая, и провести турнир в новом формате 10/06/2020 в 20:101
  • 14:50
    • Кихира будет готовиться к Олимпиаде-2022 с тренером Медведевой
  • 14:34
    • «Манчестер Сити» готов организовать чемпионский коридор для «Ливерпуля»
  • 14:17
    • «Интер» может подписать защитника «Ниццы»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.93
  • Прогноз на матч Фортуна — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Падерборн — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Кельн — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Герта — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Заря — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч КИ Клаксвик — Викингур
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ференцварош — Кишварда
  • Футбол
  • Сегодня в 17:55
    •  1.74
  • Прогноз на матч Сельта — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ХБ Торсхавн — Скала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие