Ученые выяснили, что Месси в два раза лучше Роналду

Голландская информационная компания SciSports совместо с Университетом Левена в Бельгии провела исследование игровых качеств нападающегои форварда, передает Sport.es.

Сообщается, что по результатам исследования выяснилось — аргентинец в два раза превосходит португальца на поле. Месси получил оценку 1,21, а Роналду — 0,61.

Исследование показывает, что Месси производит больше действий с мячом, создает больше моментов и оказывает более высокое влияние на результат, чем Роналду.

Следует уточнить, что статистические данные, которые были взяты для исследования, были между 2013 и 2018 годами, что должно было сыграть против Месси, так как это был самый результативный период Роналду по статистическим показателям. 0