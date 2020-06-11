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    Ученые выяснили, что Месси в два раза лучше Роналду

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    Голландская информационная компания SciSports совместо с Университетом Левена в Бельгии провела исследование игровых качеств нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает Sport.es.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Сообщается, что по результатам исследования выяснилось — аргентинец в два раза превосходит португальца на поле. Месси получил оценку 1,21, а Роналду — 0,61.

    Исследование показывает, что Месси производит больше действий с мячом, создает больше моментов и оказывает более высокое влияние на результат, чем Роналду.

    Следует уточнить, что статистические данные, которые были взяты для исследования, были между 2013 и 2018 годами, что должно было сыграть против Месси, так как это был самый результативный период Роналду по статистическим показателям. 0

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