«Фенербахче» расторг контракт с чилийским защитником

расторг контракт с защитником, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Соглашение 31-летнего чилийца со стамбульским клубом расторгнуто по взаимному согласию за полтора месяца до его завершения.

Отмечается, что Исла ведет переговоры с «Бока Хуниорс». Также есть вариант, при котором он может вернуться в чилийский «Универсидад Католика».

В нынешнем чемпионате Турции Исла сыграл 19 матчей за «канареек», отметившись тремя ассистами. Всего он записал на свой счет 13 результативных передач в 68 играх Суперлиги.

Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/W8S5e3SauW — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 10, 2020

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