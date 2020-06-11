«Фенербахче» расторг контракт с чилийским защитником

Маурисио Исла
globallookpress.com
Соглашение 31-летнего чилийца со стамбульским клубом расторгнуто по взаимному согласию за полтора месяца до его завершения.
Отмечается, что Исла ведет переговоры с «Бока Хуниорс». Также есть вариант, при котором он может вернуться в чилийский «Универсидад Католика».
В нынешнем чемпионате Турции Исла сыграл 19 матчей за «канареек», отметившись тремя ассистами. Всего он записал на свой счет 13 результативных передач в 68 играх Суперлиги.
Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 10, 2020
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/W8S5e3SauW