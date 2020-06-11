В Чемпионшипе выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Официальный сайт Английской футбольной лиги (EFL) рассказал о результатах нового тестирования на коронавирус.

В период с 7 по 9 июня тестирование прошли 1192 представителя 24 клубов Чемпионшипа, положительный результат был выявлен у шестерых человек. Имена, а также их клубная принадлежность не сообщаются. Все заразившиеся были отправлены на самоизоляцию в соответствии с правилами.

Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Сыграно 37 из 46 туров. Таблицу возглавляет «Лидс».

31 мая лига объявила, что сезон возобновится 20 июня при разрешении на проведение игр местных властей. 0