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    В Чемпионшипе выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

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    Официальный сайт Английской футбольной лиги (EFL) рассказал о результатах нового тестирования на коронавирус.

    Возобновление сезона запланировано на 20 июня
    Возобновление сезона запланировано на 20 июня

    В период с 7 по 9 июня тестирование прошли 1192 представителя 24 клубов Чемпионшипа, положительный результат был выявлен у шестерых человек. Имена, а также их клубная принадлежность не сообщаются. Все заразившиеся были отправлены на самоизоляцию в соответствии с правилами.

    Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Сыграно 37 из 46 туров. Таблицу возглавляет «Лидс».

    31 мая лига объявила, что сезон возобновится 20 июня при разрешении на проведение игр местных властей. 0

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