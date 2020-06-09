Юран: Руководство «Спартака» должно попытаться оспорить решение РФС

Главный тренер «Химок», в прошлом выступавший за красно-белых, прокомментировал решение исполкома РФС о проведении полуфинала Кубка Россиив Санкт-Петербурге.

«На мой взгляд, регламент нужно править после окончания турнира. Немного непонятно, как можно делать это в преддверии полуфинала. Почему именно сейчас озаботились этой проблемой?

Думаю, руководство "Спартака" должно как-то отреагировать и попытаться оспорить решение РФС.

Будь я руководителем клуба, у меня появилось бы желание задать вопрос: "Почему это сделано перед полуфиналом?".

Ведь у "Спартака" есть шанс попасть в еврокубки. Слова Федуна? Это его мнение. Если он высказывает его, наверное, оно имеет под собой какую-то почву.

В то же время я не думаю, что решение провести матч в Санкт-Петербурге кардинальным образом повлияет на результат. Все-таки стадион не будет заполнен на 100% и атмосфера будет немного не та.

Это будет похоже, скорее, на некую контрольную встречу. Думаю, фаворита в данном противостоянии не будет», — заявил Юран в интервью RT.

Полуфинал Кубка России «Зенит» — «Спартак» должен состояться в Санкт-Петербурге 19 июля.

Вторую путевку в финал оспорят «Химки» Юрана и победитель матча «Шинник» — «Урал». 0