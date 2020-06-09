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    Дибала: Было бы здорово поиграть в «Барселоне»

    Футбол Трансферы Футбол Испании Барселона Футбол Италии Ювентус
    Нападающий Пауло Дибала прокомментировал возможное продление контракта с «Ювентусом» и поделился мнением о потенциальном переходе в «Барселону».

    Пауло Дибала
    Пауло Дибала

    «"Барселона" считается великим клубом по всему миру, а с Месси она становится даже более великой. Было бы здорово поиграть там, но "Ювентус" также великий клуб, со славной историей и с отличными игроками в составе.

    У меня осталось полтора года по контракту, что не так много. Из-за сложившейся ситуации клубу нелегко, но другие игроки уже продлили контракты, поэтому мы ждем. Очевидно, я счастлив в "Ювентусе", меня здесь любят. Продление контракта возможно, но все будет зависеть от Ювентуса», — цитирует Дибалу CNN.

    Напомним, договор 26-летнего аргентинца с туринцами истекает летом 2022 года. 0

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