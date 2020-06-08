Ларссон пока не готов на 100 процентов

Нападающий «Спартака»рассказал о подготовке к рестарту чемпионата России.

РПЛ, прерванная в марте, возобновится 19 июня играми 23-го тура.

«Конечно, пока готов не на 100%, но играть могу и с нетерпением жду возобновления сезона. Во время карантина тренерский штаб поделил нас на несколько групп, в составе которых мы активно работали по видеосвязи с тренером по физподготовке и поддерживали форму, в частности делали упражнения на беговой дорожке.

Но так как я находился в Швеции, я мог свободно бегать на улице, старался больше работать с мячом.

Я счастлив, что футбол возвращается, каждый из нас хочет играть, пауза была слишком долгой. Нам есть что доказывать, постараемся попасть в еврокубки. Впереди еще восемь туров, и мы будем биться за "Спартак" изо всех сил», — приводит слова Ларссона пресс-служба клуба. 0