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    Семин может в третий раз возглавить киевское «Динамо»

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    Юрий Семин может в третий раз возглавить киевское «Динамо», утверждает Sport.ua.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    По данным источника, Семин — один из главных кандидатов на пост главного тренера киевского клуба. Сообщается, что конфликт между специалистом и президентом «Динамо» Игорем Суркисом, который в прошлом привел к отставке тренера, полностью исчерпан.

    Напомним, Семин уже имеет опыт работы в киевском «Динамо». Он возглавлял команду дважды: с 2007 по 2009 и с 2010 по 2012 год. Вместе с киевской командой он становился чемпионом Украины (2008/09), а также выигрывал Суперкубок страны (2011).

    Последним местом работы 73-летнего специалиста стал московский «Локомотив», с которым он выиграл чемпионат России в 2018 году. В мае 2020 года руководство клуба отправило Семина в отставку. 0

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