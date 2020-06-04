Семин может в третий раз возглавить киевское «Динамо»

может в третий раз возглавить утверждает Sport.ua.

По данным источника, Семин — один из главных кандидатов на пост главного тренера киевского клуба. Сообщается, что конфликт между специалистом и президентом «Динамо» Игорем Суркисом, который в прошлом привел к отставке тренера, полностью исчерпан.

Напомним, Семин уже имеет опыт работы в киевском «Динамо». Он возглавлял команду дважды: с 2007 по 2009 и с 2010 по 2012 год. Вместе с киевской командой он становился чемпионом Украины (2008/09), а также выигрывал Суперкубок страны (2011).

Последним местом работы 73-летнего специалиста стал московский «Локомотив», с которым он выиграл чемпионат России в 2018 году. В мае 2020 года руководство клуба отправило Семина в отставку. 0