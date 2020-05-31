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    Павар: «Бавария» мечтает о победе в Лиге чемпионов, мы хотим выиграть требл

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    Защитник «Баварии» Бенжамен Павар считает, что в этом сезоне мюнхенский клуб может претендовать на три трофея.

    Бенжамен Павар
    Бенжамен Павар

    «У нас очень качественный состав. Мы хорошо выступаем в Кубке Германии и в Бундеслиге.

    Нужно продолжать в том же духе, потому что мы должны каждый год побеждать в этих турнирах. Мы мечтаем о Лиге чемпионов и хотим выиграть требл.

    Думаю, в "Баварии" я сильно прибавил, особенно в атаке. Мне нужно забивать и дальше, раньше результативность была моим слабым местом.

    Хотя моя главная цель — по-прежнему хорошо обороняться», — сказал Павар beIN Sport.

    В этом сезоне Павар провел в чемпионате Германии 27 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевых паса.

    «Бавария» лидирует в Бундеслиге, набрав 67 очков в 29 матчах.

    Кроме того, команда Ханса-Дитера Флика вышла в полуфинал Кубка Германии и разгромила «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 0

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