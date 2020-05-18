Азмун отреагировал на интерес со стороны «Эвертона» и «Наполи»

Нападающий «Зенита»прокомментировал информацию о том, что им интересуются итальянский «Наполи» и английский «Эвертон».

«Хочу подчеркнуть, что я — игрок "Зенита". Моя цель — вернуть себе лучшие кондиции и возобновить матчи чемпионата.

Не хотел был говорить о том, что сейчас у меня есть предложение от одной команды, а потом от другой. Не буду говорить о своем будущем, пока не будет достигнуто окончательное соглашение.

Слухи будут всегда, я же просто делаю свою работу. Повторяю, в настоящее время я играю в "Зените", и было бы неэтично говорить о предложениях других команд», — приводит слова Азмуна areanapoli.it.

В текущем розыгрыше чемпионата России 25-летний Азмун забил 10 мячей в 21 встрече.

Соглашение иранца с петербургским клубом рассчитано до лета 2022 года, трансферная стоимость оценивается в 14,5 миллиона евро. 0