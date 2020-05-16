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    Ткаченко о Шомуродове: Ведем переговоры со многими немецкими клубами

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    Нападающим «Ростова» Эльдором Шомуродовым интересуются немецкие клубы, однако переговоры осложняются общеэкономическим кризисом, который затрагивает и футбол, и другие отрасли экономики, рассказал руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко.

    Эльдор Шомуродов
    Эльдор Шомуродов

    «По Шомуродову, признаюсь, мы ведем переговоры со многими немецкими клубами, и один не стесняется говорить так:

    "Ребята, мы не сможем. Мы должны кого-то продать, а не просто потратить деньги, которые остались с зимы. Нам нужен какой-то успех.

    Потому что мы видим, как плохо нашим спонсорам, которые при этом не сокращают поступления. Мы попросили ребят сократить на две-три месячных зарплаты, мы будем без зрителей год.

    У нас сейчас есть деньги, но мы не уверены, что готовы пойти на такой шаг", — приводит слова Ткаченко "Академия футбола". 0

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