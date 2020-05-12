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    «Матч ТВ» продолжит показывать еврокубки до 2024 года

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    «Газпром-медиа» продлил на три года договор с УЕФА на показ матчей футбольных еврокубков на территории России, сообщает «Матч ТВ».

    «Матч ТВ»
    «Матч ТВ»

    Таким образом, болельщики и дальше смогут следить за выступлением российских клубов на европейской арене на каналах семейства «Матч».

    «Мы вместе с нашими многочисленными зрителями, любителями футбола всех возрастов, рады, что "Матч ТВ" продолжит показывать главные матчи турниров под эгидой УЕФА сезонов 2021-24 годов.

    За годы сотрудничества мы стали надежным партнером УЕФА, благодаря чему наши зрители могут наслаждаться самым красивым, ярким, фантастическим футбольным зрелищем. Новое соглашение — не только подтверждение доверительных отношений между холдингом и УЕФА, но и возможность вывести их на новый уровень.

    Мы продолжим показывать еврокубки максимально широкой аудитории в России, мы в этом заинтересованы и задействуем для этого все свои ресурсы», — заявил генеральный директор «Газпром-Медиа» Александр Жаров.

    Соглашение включает право на трансляции не только игр Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и нового турнира УЕФА — Лиги конференций, запуск которого намечен на сезон 2021/22. 0

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