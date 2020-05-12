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    Кобелев: Если РПЛ не будут доигрывать, места надо распределять по таблице с сохранением вылета

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    Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о досрочном завершении чемпионата России.

    Андрей Кобелев
    Андрей Кобелев

    «Понятно, что вся эта ситуация с коронавирусом и массовой отменой спорта в первый раз происходит.

    Поэтому нет каких-то общепринятых алгоритмов выхода из этой ситуации. Но опять же, окончательного решения пока нет.

    Но если чемпионат не будет доигрываться, то конечно места надо распределять по местам в таблице на сегодняшний день. Это нормальная практика. Так сделали, по-моему, французы, голландцы.

    Все-таки, пандемия — это очень серьезная вещь. Определять итоговое расположение команд необходимо ради того же распределения мест в еврокубках.

    По-моему, если досрочно завершать чемпионат, то оптимально все определить по текущей таблице — кто в Лигу чемпионов, кто в Лигу Европы.

    Я согласен, что ситуация неоднозначная, но как еще решить — не жребий же бросать? Сыграно уже больше половины матчей.

    8 туров можно сыграть за 4-5 недель, если проводить матчи через три дня на четвертый. Но никто же не знает, когда можно будет играть — раз и когда можно будет начать тренироваться — два.

    Минимум 3-4 недели нужно закладывать на подготовку команд и футболистов, которые уже 2 месяца сидят по домам. Если есть такая возможность, то, конечно, нужно доиграть сезон.

    А если такой возможности не будет, тогда ничего другого не остается, как завершить сезон по текущей таблице.

    Причем, на мой взгляд, команды занявшие нижние места в таблице также должны два клуба вылетать и два играть в стыковых матчах», — сказал Кобелев ТНВ. 0

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