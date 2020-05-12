Кобелев: Если РПЛ не будут доигрывать, места надо распределять по таблице с сохранением вылета

Бывший тренер «Динамо»поделился мнением о досрочном завершении чемпионата России.

«Понятно, что вся эта ситуация с коронавирусом и массовой отменой спорта в первый раз происходит.

Поэтому нет каких-то общепринятых алгоритмов выхода из этой ситуации. Но опять же, окончательного решения пока нет.

Но если чемпионат не будет доигрываться, то конечно места надо распределять по местам в таблице на сегодняшний день. Это нормальная практика. Так сделали, по-моему, французы, голландцы.

Все-таки, пандемия — это очень серьезная вещь. Определять итоговое расположение команд необходимо ради того же распределения мест в еврокубках.

По-моему, если досрочно завершать чемпионат, то оптимально все определить по текущей таблице — кто в Лигу чемпионов, кто в Лигу Европы.

Я согласен, что ситуация неоднозначная, но как еще решить — не жребий же бросать? Сыграно уже больше половины матчей.

8 туров можно сыграть за 4-5 недель, если проводить матчи через три дня на четвертый. Но никто же не знает, когда можно будет играть — раз и когда можно будет начать тренироваться — два.

Минимум 3-4 недели нужно закладывать на подготовку команд и футболистов, которые уже 2 месяца сидят по домам. Если есть такая возможность, то, конечно, нужно доиграть сезон.

А если такой возможности не будет, тогда ничего другого не остается, как завершить сезон по текущей таблице.

Причем, на мой взгляд, команды занявшие нижние места в таблице также должны два клуба вылетать и два играть в стыковых матчах», — сказал Кобелев ТНВ. 0