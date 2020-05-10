Депай вряд ли останется в «Лионе»

Нападающий, вероятнее всего, сменит команду, сообщил президент клуба

«Мемфис сказал мне, что он будет готов обсудить ситуацию, когда вернется. Его агенты сказали, что он, скорее всего, перейдет куда-то, если мы не будем играть в еврокубках в следующем сезоне», — цитирует руководителя клуба Le Progres.

Чемпионат Франции был досрочно завершен из-за коронавируса. Команды получили путевки в еврокубки, исходя из таблицы после 28 туров. «Лион» занял восьмое место и не пробился в Лигу Европы или Лигу чемпионов.

26-летний Мемфис Депай в текущем сезоне провел 18 матчей за «Лион» и забил 14 мячей при двух голевых передачах. 0