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    Депай вряд ли останется в «Лионе»

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    Нападающий «Лиона» Мемфис Депай, вероятнее всего, сменит команду, сообщил президент клуба Жан-Мишель Олас.

    Мемфис Депай
    Мемфис Депай

    «Мемфис сказал мне, что он будет готов обсудить ситуацию, когда вернется. Его агенты сказали, что он, скорее всего, перейдет куда-то, если мы не будем играть в еврокубках в следующем сезоне», — цитирует руководителя клуба Le Progres.

    Чемпионат Франции был досрочно завершен из-за коронавируса. Команды получили путевки в еврокубки, исходя из таблицы после 28 туров. «Лион» занял восьмое место и не пробился в Лигу Европы или Лигу чемпионов.

    26-летний Мемфис Депай в текущем сезоне провел 18 матчей за «Лион» и забил 14 мячей при двух голевых передачах. 0

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