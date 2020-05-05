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    Капитан женской сборной США готова стать вице-президентом страны

    Футбол Сборная США
    Капитан женской сборной США по футболу Меган Рапино в своем Instagram заявила, что готова занять пост вице-президента страны, но только под руководством Джо Байдена. Спортсменка сказала это лично самому Байдену.

    Меган Рапино
    Меган Рапино

    «Я не хочу ставить вас в неловкое положение, но я думаю, что все еще могу играть в футбол и делать это. Но если вам нужен вице-президент, я скажу просто, что готова к собеседованию. Мы можем поговорить о логистике и деталях. Добавьте это в свой список.

    Думаю, что вы — человек, который хочет объединить людей, а есть кандидат, единственная цель которого — разделить нас, чтобы он встал выше нас», — заявила Рапино.

    Рапино борется за равноправие в футболе, а также является ярым противником Дональда Трампа. 0

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