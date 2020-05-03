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    Мутко: Расширение РПЛ до 18 команд — абсолютная глупость

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    Экс-президент РФС Виталий Мутко считает, что расширение РПЛ до 18 команд является неудачной идеей.

    Виталий Мутко
    Виталий Мутко

    «Разговоры о расширении РПЛ до 18 команд — абсолютная глупость. Кем вы собрались расширять Лигу? Это ненужные шараханья. В целом, я — за, 18 клубов — оптимальное количество, должно быть больше игр. Но для этого нужны экономические предпосылки. Нам бы в 16 удержаться, ведь ничего не делается, только разговоры. Нет источников дохода, капитализировать чемпионат мира сильно не смогли, к тому же случилась пандемия. В этом вся проблема. Расширяться нам рановато. Должна быть экономика, рост уровня жизни и так далее. Это же огромный труд, нужно этим заниматься», — цитирует Мутко «Чемпионат». 0

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