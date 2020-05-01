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    ПФЛ намерена досрочно завершить сезон

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    В пятницу, 1 мая, состоялось совещание Совета Профессиональной футбольной лиги, в рамках которого был рассмотрен вопрос о возможности возобновления матчей первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов.

    «Волгарь»
    «Волгарь»

    «При рассмотрении данного вопроса учитывались следующие факторы: отсутствие у футбольных клубов возможности в текущий и ближайший периоды проводить тренировочные и соревновательные мероприятия команд на спортивных объектах в городе и регионе; существующая неопределенность по срокам возобновления соревнований; возникновение дополнительных организационных и финансовых издержек футбольных клубов при продлении периода приостановки соревнований на июнь 2020 года.

    Ранее футбольными клубами ПФЛ в ходе видеоконференций в апреле 2020 года было отмечено, что для проведения оставшихся игр Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов в соответствии с регламентом и календарем соревнований необходим период 1,5 календарных месяца, также дополнительно потребуется период от трех недель для тренировочных занятий команды после длительного вынужденного простоя.

    С учетом указанных обстоятельств возобновление соревнований является затруднительным», — гласит заявление на сайте лиги.

    Совет и администрация Лиги считают, что в случае принятия решения о досрочном завершении сезона ПФЛ, командам, которые имеют лучшие спортивные показатели и соответствуют установленным требованиям, должна быть предоставлена возможность перехода в ФНЛ.

    На данный момент в пяти группах ПФЛ лидируют «Велес» (Запад), «Динамо» Брянск (Центр), «Волгарь» (Юг), «Акрон» (Урал-Приволжье) и «Иртыш» (Восток).

    Ранее большинство клубов ФНЛ также проголосовали за досрочное завершение сезона. 0

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