В «Урале» и «Тамбове» продлили карантин

«Мы продлили карантин до середины мая», — сказал президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов.
Футболисты «Тамбова» должны были возобновить занятия 10 мая.
«Мы следуем рекомендациям президента и продлим карантин до 12 мая», — заявил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.
Российский футбольный союз приостановил проведение всех соревнований на территории стран до 31 мая. Во вторник президент РФ продлил нерабочие дни при строгом соблюдении профилактических мер, принятых в регионах, до 11 мая. 0