КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» пока не может оформить свое чемпионствоНет смысла завершать сезон АПЛ ради самого завершения
  • 13:40
    • «Ак Барс» подпишет Бурмистрова
  • 12:38
    • Газзаев призвал досрочно завершить РПЛ
  • 12:09
    • Опубликован календарь КМ и ЧМ по биатлону сезона-2020/21
  • 11:03
    • УЕФА может ввести отбор в ЛЧ по клубному рейтингу
  • 09:22
    • Возобновление Бундеслиги 9 мая находится под угрозой срыва
    Все новости спорта

    В «Урале» и «Тамбове» продлили карантин

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол России РПЛ Тамбов Урал Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Футболисты «Урала» продолжат тренироваться по индивидуальной программе до середины мая, сообщает ТАСС. Ранее планировалось приступить к тренировкам 1 мая.

    «Урал»
    «Урал»

    «Мы продлили карантин до середины мая», — сказал президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов.

    Футболисты «Тамбова» должны были возобновить занятия 10 мая.

    «Мы следуем рекомендациям президента и продлим карантин до 12 мая», — заявил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

    Российский футбольный союз приостановил проведение всех соревнований на территории стран до 31 мая. Во вторник президент РФ продлил нерабочие дни при строгом соблюдении профилактических мер, принятых в регионах, до 11 мая. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • УЕФА за здравый смысл. Лиги сами должны решить, как завершить сезон
  • 00:47
    •
  • Прогноз
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь»
  • 1.68
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли БАТЭ выйти в финал Кубка Беларуси?
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • «Алтын Асыр» сократит отставание от «Ахала»?
  • Экспресс дня 30 апреля. Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • «Алтын Асыр» постарается не отпустить соперника вперед
  • «Алтын Асыр» — «Ахал». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Давид Луис Футбол Перезагрузка АПЛ. Работа по возобновлению сезона наращивает оборотыНесколько клубов из чемпионата Англии возобновили тренировки Вчера в 13:150
  • 13:22
    • «Ман Юнайтед» подпишет Хаверца, если сорвется трансфер Санчо
  • 13:33
    • Онана: Пришло время сделать следующий шаг
  • 12:53
    • В «Урале» и «Тамбове» продлили карантин
    «Барселона» — «Ливерпуль». Лига чемпионов 2006/2007 Футбол Разбит любимой командой юности. О победе «Ливерпуля» над «Барсой» в 2007-мФутбольные комитеты все еще думают, когда и как лучше возобновить турниры, а пока вспоминаем о былой красоте игры миллионов Вчера в 14:520
  • Экспресс дня

  • «Алтын Асыр» сократит отставание от «Ахала»?
  • 2.52
    •
  • 12:23
    • «Барыс» может усилиться форвардом из НХЛ
  • 11:52
    • Главный тренер «Баварии» провел переговоры с Зане
  • 11:36
    • Игроки «Ренна» согласились на понижение зарплат
    Кай Хаверц Футбол Откуда ажиотаж вокруг ХаверцаПочему гранды хотят его заполучить? Вчера в 05:410
  • 11:19
    • Экс-наставник «Интера» может возглавить сборную Ирана
  • 09:54
    • Орлов: Не советовал бы Азмуну ехать в «Наполи»
  • 09:38
    • «Арсенал» не хочет продлевать контракт с Озилом
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.90
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч БАТЭ — Славия-Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.60
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч ФК Манагуа — Ферретти
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Дирианген
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.52
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Завтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Ахал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  1.90
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Смолевичи
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие