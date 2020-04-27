Верратти: Никто в ПСЖ не находится из-за денег

Полузащитникзаявил, что не согласен с мнением, что в парижский клуб футболисты переходят из-за денег.

«Некоторые игроки говорят мне: "Поговори с президентом ПСЖ, мы хоти играть за этот клуб".

ПСЖ входит в топ-8 клубов мира, многие футболисты хотят играть за нашу команду. Кто-то скажет, что мы в ПСЖ из-за денег, но это не так. За деньги футболисты играют в Китае.

Если ты переходишь в ПСЖ, то ставишь перед собой задачу выиграть Лигу чемпионов. Выиграть этот турнир в Пари Сен-Жермен ценнее, чем с другим клубом», — приводит слова Верратти CulturePSG.

Напомним, 27-летний Верратти выступает за ПСЖ с 2012 года. 0