Россия находится на 19-м месте в мире по экспорту футболистов

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал данные исследования количества представителей футболистов одной страны, уехавших играть за пределы родины, за 2019 год.

Россия в этом рейтинге занимает 19-е место. Как отмечается в отчете, за предыдущий календарный год в других лигах мира отыграли 230 футболистов из России.

Лидером по данному показателю является Бразилия — 1600 игроков. На втором месте значится Франция (1027), замыкает первую тройку Аргентина (972).

1. Бразилия — 1600 футболистов.

2. Франция — 1027.

3. Аргентина — 972.

4. Англия — 565.

5. Испания — 559.

6. Сербия — 521.

7. Германия — 480.

8. Колумбия — 467.

9. Хорватия — 446.

10. Нигерия — 399…

19. Россия — 230. 0