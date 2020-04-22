Россия находится на 19-м месте в мире по экспорту футболистов

Денис Черышев
globallookpress.com
Россия в этом рейтинге занимает 19-е место. Как отмечается в отчете, за предыдущий календарный год в других лигах мира отыграли 230 футболистов из России.
Лидером по данному показателю является Бразилия — 1600 игроков. На втором месте значится Франция (1027), замыкает первую тройку Аргентина (972).
1. Бразилия — 1600 футболистов.
2. Франция — 1027.
3. Аргентина — 972.
4. Англия — 565.
5. Испания — 559.
6. Сербия — 521.
7. Германия — 480.
8. Колумбия — 467.
9. Хорватия — 446.
10. Нигерия — 399…
19. Россия — 230. 0