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    Россия находится на 19-м месте в мире по экспорту футболистов

    Футбол Трансферы Футбол России
    Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал данные исследования количества представителей футболистов одной страны, уехавших играть за пределы родины, за 2019 год.

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    Россия в этом рейтинге занимает 19-е место. Как отмечается в отчете, за предыдущий календарный год в других лигах мира отыграли 230 футболистов из России.

    Лидером по данному показателю является Бразилия — 1600 игроков. На втором месте значится Франция (1027), замыкает первую тройку Аргентина (972).

    1. Бразилия — 1600 футболистов.

    2. Франция — 1027.

    3. Аргентина — 972.

    4. Англия — 565.

    5. Испания — 559.

    6. Сербия — 521.

    7. Германия — 480.

    8. Колумбия — 467.

    9. Хорватия — 446.

    10. Нигерия — 399…

    19. Россия — 230. 0

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