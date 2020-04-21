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    Совет Серии А принял решение доиграть сезон

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    Совета Лиги итальянской Серии А на заседании, которое прошло 20 апреля, официально принял решение доиграть оставшуюся часть сезона-2019/2020, прерванного из-за пандемии коронавируса.

    Совет Серии А принял решение доиграть сезон
    Совет Серии А принял решение доиграть сезон

    «Возобновление спортивной активности в так называемой "фазе-2" будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, с решениями Итальянской федерации футбола (FIGC), а также в соответствии с медицинскими протоколами по защите футболистов и всех работников», — говорится в опубликованном заявлении на официальном сайте Серии А.

    Напомним, Италия в марте одной из первых в Европе приостановила розыгрыш чемпионата страны из-за пандемии.

    По данным на 20 апреля, Италия занимает третье место в мире по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией — 181 тысяч, из которых погибло более 24 тысяч. 0

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