Иньеста: Сейчас футбол второстепенен

Бывший полузащитник, выступающий в составе японского клуба «Виссел Кобе», высказался о ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса.

«Это очень сложная ситуация, потому что нет возможности находиться рядом со своими близкими, видеть, что происходит в их повседневной жизни, но мы общаемся каждый день и просто надеемся, что ситуация станет лучше. Сейчас футбол второстепенен.

Имеют значение жизни людей, их работа, попытки выбраться из этой ситуации. Конечно, профессиональному футболисту сложно не иметь возможности играть футбол, разделять время с фанатами, с товарищами по команде.

Я стараюсь концентрироваться на позитивных моментах. Находясь дома, я провожу больше времени со своей семьей и детьми, что не всегда получалось делать раньше», — цитирует Иньесту Reuters. 0