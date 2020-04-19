Британские СМИ советуют «Тоттенхэму» подписать Дзюбу

советуют приобрести форварда. Такою сделку рекомендует провести британский портал HITC.

«Приоритетом для "Тоттенхэма" должно являться подписание сменщика для Кейна перед стартом следующей кампании. В январе в "шпоры" сватали многих страйкеров, и одним из них являлся Артём Дзюба из "Зенита". Информацию о том, что "Тоттенхэм" был заинтересован в его услугах, чтобы подменить им Кейна, подтвердил в феврале даже сам Дзюба.

Артём — как раз из тех футболистов, которых так любит Моуринью. Учитывая, что его рост составляет 196 см, Дзюба может скидывать мячи на партнёров, да и сам порой забивать голы не стесняется.

Учитывая, что сейчас творится в мире, для футбольных клубов в финансовом плане наступят теперь сложные времена, и "Тоттенхэм" исключением не является. Подписание свободного агента с таким огромным опытом будет очень умным ходом, а то, что он способен с лёгкостью влиться в систему Моуринью, является громадным бонусом.

Если удастся сохранить Кейна и заполучить для него компетентного сменщика вроде Дзюбы, "Тоттенхэм" решит свои проблемы с атакующей линией, а у Моуринью появится очень хороший шанс провести успешный первый полноценный сезон у руля клуба», — пишет издание. 0