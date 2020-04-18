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    Кокорин заявил о наличии предложений из Италии

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    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», подтвердил, что им интересуются европейские клубы.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «У меня такой момент, что можно выбирать и прислушиваться. Могу по секрету сказать, что на меня обратили внимание люди серьезные. Есть реальные предложения. За все это время привык говорить, когда есть конкретика. Но на меня никто пока не выходил из Испании и Англии. Есть варианты из Италии.

    Мне хотелось бы, чтобы команда была, которая за что-то борется. А так, чтобы приехать и просто сыграть с грандами... это неинтересно.

    До 15 марта была аренда в "Сочи". А до 30 июня принадлежу "Зениту". Допускаю, что еще выйду на поле в футболке "Зенита". Но пока непонятно, как сейчас все будет происходить.

    Никогда не был в ситуации, когда близок к получению статуса свободного агента. Когда я могу сам выбирать. Обычно я переписывал за год-полтора контракт. Такая подушка безопасности.

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    • Я понимаю, что ситуация кардинально поменялась. Если будет хорошая команда, но меньшие деньги, то выберу Европу. Но "Зенит" тоже очень конкурентоспособен в Европе. Просто посмотреть европейский чемпионат мне неинтересно», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс». 0

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