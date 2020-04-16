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    Червиченко: Вряд ли Дзюба может проявить себя в Серии А

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    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слухи о том, что «Лацио» проявляет интерес к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Мне кажется, просто сейчас писать не о чем, вот такие новости и публикуют. Вряд ли Дзюба может проявить себя в итальянском чемпионате, он не соответствует уровню "Лацио". Артем недостаточно быстр, защитники там играют плотно, тактически грамотно, не дадут ему развернуться. Не вижу его в серии А.

    Да и потом: у него есть хороший контракт в "Зените", хорошая репутация в России. Ему нужно здесь доигрывать. Если это будет неудачный вояж, то все наработанное до этого сойдет на нет. Вспомните, каким уезжал в Англию Андрей Аршавин и каким вернулся», — приводит слова Червиченко «Советский спорт».

  • «Лацио» проявляет интерес к Дзюбе
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