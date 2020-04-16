Червиченко: Вряд ли Дзюба может проявить себя в Серии А

Экс-президентотреагировал на слухи о том, что «Лацио» проявляет интерес к нападающему

«Мне кажется, просто сейчас писать не о чем, вот такие новости и публикуют. Вряд ли Дзюба может проявить себя в итальянском чемпионате, он не соответствует уровню "Лацио". Артем недостаточно быстр, защитники там играют плотно, тактически грамотно, не дадут ему развернуться. Не вижу его в серии А.

Да и потом: у него есть хороший контракт в "Зените", хорошая репутация в России. Ему нужно здесь доигрывать. Если это будет неудачный вояж, то все наработанное до этого сойдет на нет. Вспомните, каким уезжал в Англию Андрей Аршавин и каким вернулся», — приводит слова Червиченко «Советский спорт».

Ранее появилась информация, что римский клуб рассматривает кандидатуру 31-летнего россиянина. 0