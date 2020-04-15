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    Президент «Армавира» объяснил, почему клуб снялся с ФНЛ

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    Президент «Армавира» Валентин Климко рассказал о причинах, по которым клуб снялся с розыгрыша ФНЛ.

    Валентин Климко
    Валентин Климко

    «Во-первых, мы понимаем, что уже выходим за рамки бюджета этого сезона. Ждали какой-то реакции, но вчера по интервью Дюкова стало понятно, что и 31 мая мы вряд ли возобновим сезон.

    Брать на себя обязательства, а потом их не выполнять мы посчитали неправильным. Еще важный момент — очень жесткие новые требования по лицензированию на следующий сезон. Наверное, они правильные, но мы их выполнить не сможем.

    Надеюсь, клуб останется в профессиональном футболе, и мы выступим во втором дивизионе. Непонятно, когда соревнования продолжатся и начнутся следующие.

    Лучше честно заплатить футболистам и персоналу сегодня в запланированных рамках, чем обманывать себя и людей и идти в бездну.

    Мы честно со всеми рассчитаемся и попробуем пройти лицензирование в ПФЛ. Повторюсь, в "Армавире" с момента, когда спонсорами стали Мкртчан и Челоянц, никогда не было задержек.

    Сейчас же мы просто не видим смысла вкладывать деньги, понимая, что турнир не закончится в положенные сроки. Какой смысл нам тратиться, если в следующем сезоне не будем играть в ФНЛ?», — приводит слова Климко «Спорт-Экспресс». 0

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