«Зенит» сохраняет интерес к Ругани — СМИ

по-прежнему заинтересован в подписании защитника

Как утверждает Tuttomercatoweb, 25-летний Ругани входит в сферу интересов «Зенита». Питерский клуб хочет оформить переход защитника в ближайшее трансферное окно. Сумма возможного трансфера не называется.

Стороны уже ведут переговоры. «Зенит» предлагает игроку трехлетний контракт.

«Зенит» уже пытался купить Ругани прошлым летом. Тогда чемпион России предлагал ему контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро за сезон.

Напомним, Ругани стал первым футболистом из Серии А, у которого был обнаружен коронавирус.

В текущем сезоне на счету защитника всего 7 матчей за «Ювентус». 0