Инсинье прекратил сотрудничество с известным агентом

Капитан «Наполи»прекратил сотрудничество с известным агентом Мино Райолой, сообщает Sky Sport Italia.

Инсинье стал клиентом Райолы в 2018 году, поставив себя в ряд с Полем Погба, Златаном Ибрагимовичем и Джанлукой Доннарумой.

Тем не менее, весной 2020 года Инсинье решил, что больше не заинтересован в услугах 52-летнего агента.

По информации источника, такое решение футболист принял в связи с тем, что хочет выступать за неаполитанский клуб до конца карьеры.

28-летний Инсинье является уроженцем Неаполя и воспитанником «Наполи». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 25 матчах итальянского чемпионата, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. 0