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    Инсинье прекратил сотрудничество с известным агентом

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    Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье прекратил сотрудничество с известным агентом Мино Райолой, сообщает Sky Sport Italia.

    Лоренцо Инсинье
    Лоренцо Инсинье

    Инсинье стал клиентом Райолы в 2018 году, поставив себя в ряд с Полем Погба, Златаном Ибрагимовичем и Джанлукой Доннарумой.

    Тем не менее, весной 2020 года Инсинье решил, что больше не заинтересован в услугах 52-летнего агента.

    По информации источника, такое решение футболист принял в связи с тем, что хочет выступать за неаполитанский клуб до конца карьеры.

    28-летний Инсинье является уроженцем Неаполя и воспитанником «Наполи». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 25 матчах итальянского чемпионата, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. 0

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