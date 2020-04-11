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    Мещеряков — о словах Фарфана: Команда приняла решение о снижении зарплат

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    Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков несогласие перуанского нападающего Джефферсона Фарфана со снижением зарплаты на 40% на время вынужденной паузы в чемпионате.

    Джефферсон Фарфан
    Джефферсон Фарфан

    «Слова Фарфана? Команда приняла решение о снижении зарплат. Больше тут нечего комментировать», — заявил Мещеряков в интервью Чемпионат.сom

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    В сезоне-2019/20 Фарфан не сыграл за московский клуб ни одного официального матча из-за тяжелой травмы, полученной минувшим летом на Кубке Америки в Бразилии в составе сборной Перу.

    По информации издания, зарплату Фарфана на период травмы «Локомотиву» полностью компенсирует ФИФА. 0

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