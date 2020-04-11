Мещеряков — о словах Фарфана: Команда приняла решение о снижении зарплат

Председатель совета директоров московского «Локомотива»несогласие перуанского нападающегосо снижением зарплаты на 40% на время вынужденной паузы в чемпионате.

«Слова Фарфана? Команда приняла решение о снижении зарплат. Больше тут нечего комментировать», — заявил Мещеряков в интервью Чемпионат.сom

Чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.

В сезоне-2019/20 Фарфан не сыграл за московский клуб ни одного официального матча из-за тяжелой травмы, полученной минувшим летом на Кубке Америки в Бразилии в составе сборной Перу.

По информации издания, зарплату Фарфана на период травмы «Локомотиву» полностью компенсирует ФИФА. 0