Фарфан: Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги!

Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан оказался крайне недоволен сокращением зарплаты на 40% до возобновления сезона, прерванного пандемией коронавируса.

Свое негодование перуанец, зарплата которого в «Локомотиве» составляет около 1,5 миллиона долларов за год, выплеснул во время прямого эфира в инстаграме своего бывшего товарища по национальной команде Роберто Гисасолы.

«Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги! Они прислали мне клочок бумаги на русском языке, я ничего не понял. В итоге разорвал его. Они просто хотели подгадить мне» — приводит слова Фарфана «Советский Спорт».

В сезоне-2019/20 35-летний нападающий не сыграл за московский клуб ни одного официального матча из-за тяжелой травмы, полученной минувшим летом на Кубке Америки в Бразилии в составе сборной Перу. 0