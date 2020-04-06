Стоичков: Справедливо было бы досрочно закончить чемпионат Испании

Бывший нападающийсчитает, что чемпионат Испании завершить досрочно.

«Если мы посмотрим, как обстоит ситуация в целом, на то, сколько матчей было сыграно, то справедливо было бы досрочно закончить чемпионат.

Все команды остаются, никто не вылетает, но две команды из Сегунды поднимаются в Ла Лигу — и будет чемпионат из 22 команд», — цитирует Стоичкова AS.

Чемпионат Испании, как и другие крупные мировые спортивные соревнования, приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в Ла Лиге сыграно 27 туров, в таблице лидирует «Барселона». 0