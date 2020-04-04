13 немецких клубов столкнутся с перспективой банкротства

Более трети команд первой и второймогут стать банкротами, если прерванные из-за коронавируса чемпионаты не возобновятся в ближайшее время, сообщает Kicker.

По данным источника, к маю станут банкротами семь клубов второй Бундеслиги, а к июню — еще два. В первой Бундеслиге положение, естественно лучше: там реальная угроза банкротства нависла над четырьмя клубами — одним в мае и тремя в июне.

Пока руководство лиги разрабатывает конкретные шаги по облегчению участи своих участников, но одно решение уже принято: в случае начала процедуры банкротства в этом году, с команд не будут снимать очки, а в следующем — три очка вместо девяти.

Напомним, 13 марта Бундеслига была приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса. 0