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    Фетисов: В это сложное время всем нам нужно объединиться

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    Александр Фетисов, который является председателем совета директоров «Крыльев Советов», рассказал о том, как можно побороть коронавирус. В первую очередь он посоветовал болельщикам самарцев не впадать в панику.

    Игроки «Крыльев»
    Игроки «Крыльев»

    «Все вы знаете какой сложный момент сейчас переживает не только наш регион, а весь мир. Мы делаем все возможное для снижения рисков и предотвращения массового распространения коронавируса COVID-19, как в Самарской области, так и за ее пределами. Я бы хотел обратиться не только к болельщикам самарской команды, но и ко всем жителям нашей губернии.

    Заботясь о своем здоровье, вы помогаете всем остальным. Соблюдайте правила личной гигиены. Ни в коем случае не впадайте в панику, но проявляйте бдительность. В это сложное время всем нам нужно объединиться, стать добрее к окружающим, внимательней относиться к своему здоровью и, по возможности, окружить заботой близких людей. Не сомневаюсь, что мы все вместе справимся, преодолеем эту болезнь и сможем вернуться к прежней жизни, став еще более сильными после этого испытания. Здоровья все вам и вашим близким. Если болеть — то только за "Крылья", — цитирует Фетисова пресс-служба самарского клуба», — приводит слова Фетисова пресс-служба «Крыльев Советов». 0

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