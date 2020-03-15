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    • Матч «молодежек» «Тамбова» и «Крыльев» остановлен из-за серии удалений
    Все новости спорта

    Матч «молодежек» «Тамбова» и «Крыльев» остановлен из-за серии удалений

    Футбол Футбол России Тамбов Крылья Советов Между тем Происшествия Скандалы
    Матч 22-го тура молодежного первенства между «Тамбовом» и «Крыльями Советов» был прерван на 82-й минуте при счете 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Арбитр решил остановить игру после того, как показал футболистам сразу шесть красных карточек.

    Одну красную карточку получил игрок «Тамбова», пять — представители «Крыльев Советов», в том числе тренер команды.

    Примечательно, что все удаления произошли после 60-й минуты, когда команды совершали грубые фолы и вступали в потасовки.

    Обзор матча

    Теперь судьба результата поединка будет определена на заседании КДК на следующей неделе. В правилах написано, что «матч не может быть начат или продолжен, если в любой из команд менее семи игроков». При этом на 82-й минуте у каждой из команд оставалось не менее семи игроков. 0

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