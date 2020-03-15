Матч «молодежек» «Тамбова» и «Крыльев» остановлен из-за серии удалений

Фрагмент матча
ФК «Тамбов»
Арбитр решил остановить игру после того, как показал футболистам сразу шесть красных карточек.
Одну красную карточку получил игрок «Тамбова», пять — представители «Крыльев Советов», в том числе тренер команды.
Примечательно, что все удаления произошли после 60-й минуты, когда команды совершали грубые фолы и вступали в потасовки.
Обзор матча
Теперь судьба результата поединка будет определена на заседании КДК на следующей неделе. В правилах написано, что «матч не может быть начат или продолжен, если в любой из команд менее семи игроков». При этом на 82-й минуте у каждой из команд оставалось не менее семи игроков. 0