Матч «молодежек» «Тамбова» и «Крыльев» остановлен из-за серии удалений

Матч 22-го тура молодежного первенства междубыл прерван на 82-й минуте при счете 1:1.

Арбитр решил остановить игру после того, как показал футболистам сразу шесть красных карточек.

Одну красную карточку получил игрок «Тамбова», пять — представители «Крыльев Советов», в том числе тренер команды.

Примечательно, что все удаления произошли после 60-й минуты, когда команды совершали грубые фолы и вступали в потасовки.

Обзор матча

Теперь судьба результата поединка будет определена на заседании КДК на следующей неделе. В правилах написано, что «матч не может быть начат или продолжен, если в любой из команд менее семи игроков». При этом на 82-й минуте у каждой из команд оставалось не менее семи игроков. 0