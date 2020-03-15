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    Семин: «Локо» выглядел блестяще, хотя состав ограниченный

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Ключевых много было. Хорошо убегали в ответные атаки, было большое преимущество в контратакующих действиях, и мы его использовали.

    Рад за ребят, отблагодарили наших болельщиков за терпение. Сегодня мы впервые поднялись на второе место — это очень важно.

    Игроки блестяще выглядели, хотя состав у нас все-таки ограниченный, людей в целом не хватало сегодня. Поэтому какие-то моменты у "Ростова" возникали.

    "Ростов" — хорошая команда, много квалифицированных игроков. Центральная группа — Еременко, Норманн, Попов — играет просто блестяще. Но нам удалось их нейтрализовать, да еще и Крыховяк из-под них забил.

    95 минут игроки были сосредоточены, и, на мой взгляд, не только 10 минут, а все время мы играли сбалансированно.

    Нужно было обороняться — все вместе оборонялись, нужно было атаковать — большой группой шли вперед.

    Игроки сами находили в себе мотивацию. 45 минут не 90, за 45 можно так же проиграть все.

    Мы всегда делаем ставку на удары, но не всегда получается превратить количество в качество. В целом всегда просим, чтобы каждая атака завершалась либо прострелом, либо ударом. Но не всегда получается.

    На сегодняшний момент мы на втором месте, мы счастливы», — сказал Семин в эфире «Матч Премьер». 0

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