Семин: «Локо» выглядел блестяще, хотя состав ограниченный

Главный тренер «Локомотива»подвел итоги матча 22-го тура РПЛ с(3:1).

«Ключевых много было. Хорошо убегали в ответные атаки, было большое преимущество в контратакующих действиях, и мы его использовали.

Рад за ребят, отблагодарили наших болельщиков за терпение. Сегодня мы впервые поднялись на второе место — это очень важно.

Игроки блестяще выглядели, хотя состав у нас все-таки ограниченный, людей в целом не хватало сегодня. Поэтому какие-то моменты у "Ростова" возникали.

"Ростов" — хорошая команда, много квалифицированных игроков. Центральная группа — Еременко, Норманн, Попов — играет просто блестяще. Но нам удалось их нейтрализовать, да еще и Крыховяк из-под них забил.

95 минут игроки были сосредоточены, и, на мой взгляд, не только 10 минут, а все время мы играли сбалансированно.

Нужно было обороняться — все вместе оборонялись, нужно было атаковать — большой группой шли вперед.

Игроки сами находили в себе мотивацию. 45 минут не 90, за 45 можно так же проиграть все.

Мы всегда делаем ставку на удары, но не всегда получается превратить количество в качество. В целом всегда просим, чтобы каждая атака завершалась либо прострелом, либо ударом. Но не всегда получается.

На сегодняшний момент мы на втором месте, мы счастливы», — сказал Семин в эфире «Матч Премьер». 0