Семин: «Локо» выглядел блестяще, хотя состав ограниченный

«Ключевых много было. Хорошо убегали в ответные атаки, было большое преимущество в контратакующих действиях, и мы его использовали.
Рад за ребят, отблагодарили наших болельщиков за терпение. Сегодня мы впервые поднялись на второе место — это очень важно.
Игроки блестяще выглядели, хотя состав у нас все-таки ограниченный, людей в целом не хватало сегодня. Поэтому какие-то моменты у "Ростова" возникали.
"Ростов" — хорошая команда, много квалифицированных игроков. Центральная группа — Еременко, Норманн, Попов — играет просто блестяще. Но нам удалось их нейтрализовать, да еще и Крыховяк из-под них забил.
95 минут игроки были сосредоточены, и, на мой взгляд, не только 10 минут, а все время мы играли сбалансированно.
Нужно было обороняться — все вместе оборонялись, нужно было атаковать — большой группой шли вперед.
Игроки сами находили в себе мотивацию. 45 минут не 90, за 45 можно так же проиграть все.
Мы всегда делаем ставку на удары, но не всегда получается превратить количество в качество. В целом всегда просим, чтобы каждая атака завершалась либо прострелом, либо ударом. Но не всегда получается.
На сегодняшний момент мы на втором месте, мы счастливы», — сказал Семин в эфире «Матч Премьер». 0