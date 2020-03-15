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    Крыховяк: Мы часто плохо играем в начале матча, это наша проблема

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    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в матче чемпионата России.

    Гжегож Крыховяк
    Гжегож Крыховяк

    «Очень важно, что мы взяли три очка с противником, который хорошо играет.

    Но сначала мы играли очень плохо, потом мы забили три гола и играли лучше. Нужно с самого начала играть лучше, потому что мы плохо играли в начале.

    Почему не удалось вкатиться в матч с первых минут? Не знаю, мы часто сначала играем плохо. Это наша проблема, которую надо изменить. Будем работать, чтобы в следующих матчах играть лучше.

    Да, если хочешь забивать, надо бить. Если есть ситуация для этого, то мы стараемся бить по воротам. Мы забили три гола, и это самое важное.

    Очень важно играть до конца, как сейчас. Важно играть до конца на хорошем подъеме», — сказал Крыховяк в эфире «Матч Премьер». 0

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