Крыховяк: Мы часто плохо играем в начале матча, это наша проблема

Полузащитник «Локомотива»прокомментировал победу над(3:1) в матче чемпионата России.

«Очень важно, что мы взяли три очка с противником, который хорошо играет.

Но сначала мы играли очень плохо, потом мы забили три гола и играли лучше. Нужно с самого начала играть лучше, потому что мы плохо играли в начале.

Почему не удалось вкатиться в матч с первых минут? Не знаю, мы часто сначала играем плохо. Это наша проблема, которую надо изменить. Будем работать, чтобы в следующих матчах играть лучше.

Да, если хочешь забивать, надо бить. Если есть ситуация для этого, то мы стараемся бить по воротам. Мы забили три гола, и это самое важное.

Очень важно играть до конца, как сейчас. Важно играть до конца на хорошем подъеме», — сказал Крыховяк в эфире «Матч Премьер». 0