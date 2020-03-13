«Рейнджерс» — «Байер»: счет матча 1:3, обзор голов

Леверкузенскийодержал гостевую победу над шотландским(3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

На 37-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — мяч попал в руку Эдмундсону. Хавец с «точки» покатил мяч по центру ворот, а вот Макгрегор завалился в левый угол.

На 65-й минуте Демирбай выполнил подачу на дальнюю штангу ворот «Рейнджерс», откуда в прыжке пяткой Камбери сбросил мяч на 11-метровую отметку и Арагис, оказавшись первым на подборе, отправил круглого в притирку со штангой.

На 74-й минуте шотландцы отквитали один мяч. Тавернье выполнил подачу в центр штрафной площади, где Эдмундсон головой нанёс удар по воротам и мяч от дальней штанги влетает в сетку ворот.

А на 88-й минуте Мусса Диаби сместился с правого фланга в центр, по пути сыграл в стенку с Арангисом, после этого покатил на левый край штрафной «Рейнджерс» Бэйли, и тот ударом в дальний угол буквально положил мяч в сетку ворот.

Ответный матч пройдет 19 марта в Леверкузене.