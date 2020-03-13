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    «Байер» обыграл «Рейнджерс» в Глазго

    «Рейнджерс» — «Байер»: счет матча 1:3, обзор голов

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    Леверкузенский «Байер» одержал гостевую победу над шотландским «Рейнджерс» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 37-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — мяч попал в руку Эдмундсону. Хавец с «точки» покатил мяч по центру ворот, а вот Макгрегор завалился в левый угол.

    На 65-й минуте Демирбай выполнил подачу на дальнюю штангу ворот «Рейнджерс», откуда в прыжке пяткой Камбери сбросил мяч на 11-метровую отметку и Арагис, оказавшись первым на подборе, отправил круглого в притирку со штангой.

    На 74-й минуте шотландцы отквитали один мяч. Тавернье выполнил подачу в центр штрафной площади, где Эдмундсон головой нанёс удар по воротам и мяч от дальней штанги влетает в сетку ворот.

    А на 88-й минуте Мусса Диаби сместился с правого фланга в центр, по пути сыграл в стенку с Арангисом, после этого покатил на левый край штрафной «Рейнджерс» Бэйли, и тот ударом в дальний угол буквально положил мяч в сетку ворот.

    Ответный матч пройдет 19 марта в Леверкузене.

    Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
    «Рейнджерс» (Шотландия) — «Байер» (Германия) — 1:3 (0:1)
    Голы: Хаверц, 37 — с пенальти (0:1). Арангис, 67 (0:2). Эдмундсон, 75 (1:2). Бэйли, 88 (1:3)«Рейнджерс»: Макгрегор, Таверньер (Польстер, 85), Голдсон, Баришич, Эдмундсон, Дэйвис, Эрфилд, Камара (Хаджи, 68), Арибо (Камбери, 54), Кент, Морелос«Байер»: Храдецки, Драгович, Вайзер, Та, Венделл, Тапсоба (Паулинью, 68), Арангис, Беллараби (Бэйли, 62), Демирбай (Баумгартлингер, 82), Хаверц, ДиабиПредупреждения: Камара, 20. Демирбай, 29. Эрфилд, 73. Венделл, 77. Кент, 79. Вайзер, 81. Диаби, 86
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