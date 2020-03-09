Варди о шансах в сборной: Кейн и Рэшфорд травмированы, время покажет

Нападающийподелился мыслями о ситуации с атакующей линией сборной Англии. Игрок оценил шансы попасть в состав из-за травм

«Кто знает? Мы с Саутгейтом договорились, что дверь будет по-прежнему открыта в случае каких-либо обстоятельств, а затем мы сядем и поговорим [при необходимости].

Пока мы еще не общались, ничего не было сказано. Кейн и Рэшфорд травмированы, но планируют вернуться вовремя [к Евро-2020]. Время покажет.

Я не собираюсь обманывать, у меня появился дополнительный отдых во время международных перерывов, поэтому я могу полностью отвлечься от футбола. Иногда это полезно», — процитировала игрока служба новостей Sky Sports. 0