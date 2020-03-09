ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Брейтуэйт Луч надежды для «Барсы». Брейтуэйт способен возродить каталонцев
  • 00:58
    • «Реал» на выезде проиграл «Бетису»
  • 00:40
    • «Ювентус» обыграл «Интер» и вернул лидерство в Серии А
  • 22:11
    • «Интер» и «Ювентус» объявили стартовые составы
  • 21:34
    • «Ман Юнайтед» победил в «манкунианском» дерби
  • 21:02
    • Гол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом»
    Все новости спорта

    «Реал» на выезде проиграл «Бетису»

    «Бетис» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Бетис Реал Мадрид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Мадридский «Реал» потерпел гостевое поражение от «Бетиса» (1:2) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 40-й минуте открыли хозяева. Фекира сбили на границе штрафной «Реала», но мяч отскочил к Сиднею, который приложился на силу в ближнюю девятку! Отличный гол.

    В добавленное к первому тайму время мадридцы отыгрались благодаря пенальти — Мерсело боролся у вратарской и оказался на газоне после стыка с Сиднеем. Бензема легко реализовал одиннадцатиметровый.

    На 82-й минуте Бензема отошёл на свою половину для розыгрыша мяча и ошибся с пасом, после перехвата Тельо убежал один на один и спокойно пробил в ближний угол ворот мадридцев.

    «Реал» с 56 очками остался на втором месте в таблице Примеры. «Бетис» с 33 очками поднялся на 13-е место.

    Примера. 27-й тур
    «Бетис» — «Реал» — 2:1 (1:1)
    Голы: Сидней, 40 (1:0). Бензема, 45+3 — с пенальти (1:1). Тельо, 82 (2:1)«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Бартра, Алекс Морено (Педраса, 77), Гонсалес (Родригес, 73), Эмерсон, Гуардадо, Каналес, Фекир, Хоакин (Тельо, 66), Лорен Морон«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марселу (Менди, 59), Варан, Эдер Милитау, Модрич (Вальверде, 79), Кроос (Диас, 69), Каземиру, Бензема, Васкес, Винисиус ЖуниорПредупреждения: Марселу, 55. Гуардадо, 74
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Сетьен утонул в прагматизме Вальверде. «Барселоне» может понадобиться новый тренер
  • 03/03/2020 в 23:56
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Краснодар»
  • 1.80
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Попадет ли «Спартак» на рога к «быкам»?
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Поквитается ли ЦСКА с «Ростовом» за поражение в первом круге?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Обыграет ли «Зенит» уверенно «Уфу»?
  • «Зенит» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Хоккеисты ЦСКА Хоккей КХЛ. «Сибирь» проиграла «Автомобилисту», ЦСКА победил в гостях у «Торпедо»8 марта пройдут четыре матча первого раунда плей-офф КХЛ Вчера в 20:290
  • 00:13
    • Матчи УЕФА будут проводиться без традиционных рукопожатий
  • 23:26
    • Назван состав женской сборной России по биатлону на Кубок мира в Контиолахти
  • 22:03
    • Гильерме — лучший игрок матча «Локомотив» — «Ахмат»
    Игроки «Оренбурга» Футбол РПЛ. Победа «Динамо», «Ростов» примет ЦСКА, «Спартак» сразится с «Краснодаром»Обзор матчей 21-го тура Российской Премьер-лиги Вчера в 22:210
  • Экспресс дня

  • Сможет ли Ростов огорчить ЦСКА дома?
  • 3.67
    •
  • 00:12
    • Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения
  • 23:46
    • Сульшер: Мы становимся лучше, это впечатляет
  • 22:57
    • Гвардиола: Да, мы могли бы сыграть лучше
    Садио Мане Футбол АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Борнмут», «Арсенал» одолел «Вест Хэм», «Ман Юнайтед» был сильнее «Сити»Подробности матчей 29-го тура Английской Премьер-лиги Вчера в 21:410
  • 21:12
    • «Ренн» отгрузил «Монпелье» пять безответных мячей
  • 19:49
    • ЦСКА в овертайме обыграл «Торпедо»
  • 19:36
    • «Спартак» сравнял счет в серии с «Динамо»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.88
  • Прогноз на матч Калгари — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Енисей — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Химки — Томь
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ротор — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Авангард Курск — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Зенит — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сассуоло — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лестер — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.67
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие