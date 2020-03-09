«Бетис» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

Мадридскийпотерпел гостевое поражение от(1:2) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче на 40-й минуте открыли хозяева. Фекира сбили на границе штрафной «Реала», но мяч отскочил к Сиднею, который приложился на силу в ближнюю девятку! Отличный гол.

В добавленное к первому тайму время мадридцы отыгрались благодаря пенальти — Мерсело боролся у вратарской и оказался на газоне после стыка с Сиднеем. Бензема легко реализовал одиннадцатиметровый.

На 82-й минуте Бензема отошёл на свою половину для розыгрыша мяча и ошибся с пасом, после перехвата Тельо убежал один на один и спокойно пробил в ближний угол ворот мадридцев.

«Реал» с 56 очками остался на втором месте в таблице Примеры. «Бетис» с 33 очками поднялся на 13-е место.