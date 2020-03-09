«Бетис» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче на 40-й минуте открыли хозяева. Фекира сбили на границе штрафной «Реала», но мяч отскочил к Сиднею, который приложился на силу в ближнюю девятку! Отличный гол.
В добавленное к первому тайму время мадридцы отыгрались благодаря пенальти — Мерсело боролся у вратарской и оказался на газоне после стыка с Сиднеем. Бензема легко реализовал одиннадцатиметровый.
На 82-й минуте Бензема отошёл на свою половину для розыгрыша мяча и ошибся с пасом, после перехвата Тельо убежал один на один и спокойно пробил в ближний угол ворот мадридцев.
«Реал» с 56 очками остался на втором месте в таблице Примеры. «Бетис» с 33 очками поднялся на 13-е место.
Примера. 27-й тур
«Бетис» — «Реал» — 2:1 (1:1)
Голы: Сидней, 40 (1:0). Бензема, 45+3 — с пенальти (1:1). Тельо, 82 (2:1)«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Бартра, Алекс Морено (Педраса, 77), Гонсалес (Родригес, 73), Эмерсон, Гуардадо, Каналес, Фекир, Хоакин (Тельо, 66), Лорен Морон«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марселу (Менди, 59), Варан, Эдер Милитау, Модрич (Вальверде, 79), Кроос (Диас, 69), Каземиру, Бензема, Васкес, Винисиус ЖуниорПредупреждения: Марселу, 55. Гуардадо, 74