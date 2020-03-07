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    Шипшев: Стройности у «Тамбова» как в обороне, так и в атаке не было

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    Главный тренер «Тамбова» Тимур Шипшев поделился впечатлениями после поражения от «Динамо» (0:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

    Тимур Шипшев
    Тимур Шипшев

    «Стройности как в обороне, так и в атаке не было. По большому счету два раза перешли в быструю атаку. Нанесли два удара. Первый тайм нельзя занести в актив.

    Во втором тайме пошла обоюдная игра. Были моменты, могли забить. Не выиграешь матч, если не забивать.

    Нельзя сказать, что моментов было много, но они были. Если бы мы забили, то увезли бы очки.

    Тяжело бороться с Комличенко? Тяжело, но можно. Мы понимали, что они его выпустят, а также Филиппа. Они в позиционной атаке предпочтительны.

    К сожалению, пропустили передачу, которую он замкнул. Так, в принципе справлялись с ним», — отметил Шипшев в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

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