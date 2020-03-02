Иванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в Кубке России

Встречу «Спартак» — ЦСКА, которая пройдет 4 марта, доверили бригаде арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.
Помогать Иванову будут лайнсмены из Москвы Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов, а резервным арбитром будет москвич Алексей Еськов. Ответственным за систему VAR арбитром назначен Евгений Турбин из Дмитрова, а его ассистент — Антон Аверьянов (Москва). Инспектор матча — Гаряфий Жафяров (Москва).
На других матчах будут работать:
4 марта (среда)
«Ахмат» — «Зенит»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); VAR — Сергей Карасев (Москва), AVAR — Игорь Демешко (Химки); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
«Шинник» — «Урал»: судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Александр Богданов (Верея), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
5 марта (четверг)
«Химки» — «Торпедо»: судья — Евгений Кукуляк (Калуга); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Сергей Анохин (Москва). 0