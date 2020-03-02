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    Иванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в Кубке России

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/4 финала Кубка России, сообщает официальный сайт РФС.

    Сергей Иванов
    Сергей Иванов

    Встречу «Спартак» — ЦСКА, которая пройдет 4 марта, доверили бригаде арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

    Помогать Иванову будут лайнсмены из Москвы Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов, а резервным арбитром будет москвич Алексей Еськов. Ответственным за систему VAR арбитром назначен Евгений Турбин из Дмитрова, а его ассистент — Антон Аверьянов (Москва). Инспектор матча — Гаряфий Жафяров (Москва).

    На других матчах будут работать:

    4 марта (среда)

    «Ахмат» — «Зенит»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); VAR — Сергей Карасев (Москва), AVAR — Игорь Демешко (Химки); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

    «Шинник» — «Урал»: судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Александр Богданов (Верея), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

    5 марта (четверг)

    «Химки» — «Торпедо»: судья — Евгений Кукуляк (Калуга); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Сергей Анохин (Москва). 0

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