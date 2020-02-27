«Лион» — «Ювентус»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу надв первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла во Франции на «Стад де Люмьер», завершилась со счетом 1:0.

Хозяева открыли счет на 31-й минуте. Уссем Ауар с левого фланга ворвался в чужую штрафную площадь и навесил во вратарскую, где точный удар головой нанес Люка Тусар.

В то же время «старая синьора» до перерыва не нанесла ни одного удара в створ ворот Антони Лопеша.

После перерыва гости заиграли активнее, подолгу контролировали мяч, но так и не нашли возможности потревожить Лопеша. Отметим, что в одном из моментов Пауло Дибала отправил мяч в сетку, но судья зафиксировал офсайд.

Лига чемпионов. 1/8 финала «Лион» (Франция) — «Ювентус» (Италия) — 1:0 (1:0) Гол: Тусар, 31«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Тете, 78), Марсал, Тусар, Ауар, Гимарайнс, Дембеле, Корне (Аннерсен, 81), Токо-Экамби (Террье, 66)«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Пьянич (Рэмси, 61), Рабьо (Бернардески, 78), Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо (Игуаин, 70), ДибалаПредупреждения: Марселу, 28. Корне, 61

Ответный матч команды проведут в Турине 17 марта. 0