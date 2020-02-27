Руди Гарсия: Жаль, что «Лион» не забил второй мяч в ворота «Юве»

Главный тренероценил победу надв первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

«Это был матч, который состоял из двух таймов. Первый тайм был очень красивым. Мы не только отлично оборонялись, но и идеально выполняли план на игру. Во втором тайме мы потеряли контроль над мячом и страдали. Они выпустили четвертого нападающего, и нам пришлось засучить рукава и обороняться всей командой.

Мы не пропустили, и это очень важно, потому что мы играли дома. Жаль только, что мы не забили второй мяч, когда была такая возможность в первом тайме», — цитирует пресс-служба УЕФА Гарсию.

Ответный матч пройдет 17 марта в Турине. 0