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    Руди Гарсия: Жаль, что «Лион» не забил второй мяч в ворота «Юве»

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    Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия оценил победу над «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

    Руди Гарсия
    Руди Гарсия

    «Это был матч, который состоял из двух таймов. Первый тайм был очень красивым. Мы не только отлично оборонялись, но и идеально выполняли план на игру. Во втором тайме мы потеряли контроль над мячом и страдали. Они выпустили четвертого нападающего, и нам пришлось засучить рукава и обороняться всей командой.

    Мы не пропустили, и это очень важно, потому что мы играли дома. Жаль только, что мы не забили второй мяч, когда была такая возможность в первом тайме», — цитирует пресс-служба УЕФА Гарсию.

    Ответный матч пройдет 17 марта в Турине. 0

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