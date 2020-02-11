«Барселона» в ближайшее время подпишет форварда «Сосьедада»

намерена подписать нападающего в феврале, несмотря на закрытие трансферного окна в Испании, сообщает Marca.

По информации источника, приоритетной целью каталонцев является форвард «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе.

Сумма отступных в контракте бразильца составляет 70 миллионов евро. «Барселона» намерена снизить требования «Реала Сосьедада» и заключить сделку до конца недели.

Кроме того, «сине-гранатовые» рассматривают Лукаса Переса из «Алавеса», Луиса Чарриса из «Сарагосы» и Лорена Морона из «Бетиса».

Отметим, что каталонский клуб может получить разрешение от Королевской федерации футбола Испании на подписание нападающего вне заявочного периода. «Барселона» ждет, когда Усман Дембеле вернется из Финляндии, чтобы подтвердить, что он пропустит остаток сезона. 0