Дзюба: Мы уже давно договорились с «Зенитом» о новом контракте

Российский нападающийпрокомментировал ситуацию с продлением контракта с

«Мы давно уже обо всем договорились. Как-то полилась грязь, что я начал о чем-то Алексея Миллера просить, но я не настолько влиятельный парень. Мне это, конечно, льстит, но нет. Мы беседовали с ним после матча с "Краснодаром", друг друга поняли», — сказал Дзюба.

«Раз не получается никуда уехать… Китай нет, Турция не лучше, чем Россия. Хотелось в Англию, но не сложилось. Значит, моя земля Россия. По моим ощущениям, значит, я должен быть здесь. Здесь есть еще много вещей, которые нужно сделать: повторить чемпионство, выиграть Кубок, подготовиться к сборной», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия-24», передает «Чемпионат».

Отметим, что нынешний контракт Дзюбы истекает летом 2020 года. 0